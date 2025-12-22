Caccia fatale sul Subasio | 4 anni di carcere per il cacciatore che ha ucciso l' amico Davide Piampiano

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice del Tribunale penale di Firenze ha condannato Pietro Fabbri a 4 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale in delitto colposo del giovane Davide Piampiano. Condannato anche al pagamento di 150mila euro a favore di familiari della vittima.L’uomo era accusato di avere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto

