Gara valida per la prima giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa 2025. Entrambe le squadre sono pronte a cercare punti importanti per la presenza dell’Algeria che può farla da padrona. Burkina Faso-Guinea si giocherà mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 13.30 presso lo stadio Mohamed V. BURKINA FASO-GUINEA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Burkina Faso si presenta come la principale antogonista dell’Algeria grazie ad un tridente offensivo di grande qualità formato da Lassina Traorè, Bertrand Traorè e Dango Quattara. Ma la selezione guidata dal ct Traorè vanta anche un mix di giocatori giovani ed esperti, capaci di un approccio aggressivo anche contro le squadre più quotate del girone. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Burkina Faso-Guinea, prima giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

