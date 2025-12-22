Buoni spesa solidali di Natale spediti i primi 640 sms ai beneficiari | ecco come ritirarli
Inviati dal Comune di Pescara i primi 640 sms con cui altrettanti cittadini sono stati avvisati della possibilità di recarsi nei punti di distribuzione per il ritiro dei buoni spesa solidali di Natale. Lo annuncia l'assessore all’Ascolto del disagio sociale nelle periferie, Massimiliano Pignoli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
