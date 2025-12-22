Buon contenimento pochi gol nella partita economica del governo
Mancano pochi giorni e, finalmente, la manovra del governo, l’ultima manovra non elettorale, in teoria, prenderà forma, verrà votata dal Parlamento e diventerà realtà. Nei prossimi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Oviedo-Celta Vigo (sabato 20 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita tirata e con pochi gol?
Leggi anche: Oviedo-Celta Vigo (sabato 20 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita tirata e con pochi gol?
Buon contenimento, pochi gol nella partita economica del governo - Crescita, produttività, demografia, innovazione, concorrenza: cinque tabù che il centrodestra è stato incapace di aggredire, non ... ilfoglio.it
Credo che come in tutte le cose ci voglia buon senso ed equilibrio ma con i lupi l’equilibrio si è spezzato. Semplicemente ce ne sono troppi e senza una seria politica di contenimento continueranno a crescere in modo esponenziale e andremo incontro a sem - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.