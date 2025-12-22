Lipsia (Germaina) 22 dicembre 2025 - Ultimo turno del 2025 per la Bundesliga prima della pausa natalizia e di Capodanno. Le squadre hanno salutato i giocatori che rappresenteranno le rispettive nazionali nella Coppa d'Africa in Marocco e a pagare dazio è stato il Lipsia. I tori rossi del gruppo Red Bull sono stati sconfitti dal Bayer Leverkusen, venendo così agganciati proprio dalle asprine al terzo posto in classifica. Il Dortmund invece ne ha approfittato per conquistare la seconda posizione in solitaria, mentre davanti resta solitaria la corsa del Bayern Monaco, solo a +9 in vetta a tutti. Dietro il St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bundesliga: Lipsia ko contro il Leverkusen, il Dortmund passa secondo, Bayern sempre a +9

Leggi anche: Bundesliga: il Lipsia pareggia e il Bayern sale a +8. Il Dortmund vince contro il Leverkusen

Leggi anche: Bundesliga: Bayern, Lipsia e Leverkusen non sbagliano, pari spettacolo a Dortmund

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vince 3-1 a Lipsia; Il venerdì estero: vincono Union Berlino, Angers e Girona; Il Bayer vince in rimonta a Lipsia, decide Schick. Poker del Friburgo a Wolfsburg; Bundesliga: il Bayern rallenta contro il Mainz, pari anche per il Borussia Dortmund.

Bundesliga: Lipsia ko contro il Leverkusen, il Dortmund passa secondo, Bayern sempre a +9 - Lipsia battuto dal Leverkusen nello scontro diretto, agganciato in classifica dalle aspirine e passato dal Dortmund, pari in fondo tra Mainz e St. sport.quotidiano.net