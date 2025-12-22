Bundesliga | Lipsia ko contro il Leverkusen il Dortmund passa secondo Bayern sempre a +9
Lipsia (Germaina) 22 dicembre 2025 - Ultimo turno del 2025 per la Bundesliga prima della pausa natalizia e di Capodanno. Le squadre hanno salutato i giocatori che rappresenteranno le rispettive nazionali nella Coppa d'Africa in Marocco e a pagare dazio è stato il Lipsia. I tori rossi del gruppo Red Bull sono stati sconfitti dal Bayer Leverkusen, venendo così agganciati proprio dalle asprine al terzo posto in classifica. Il Dortmund invece ne ha approfittato per conquistare la seconda posizione in solitaria, mentre davanti resta solitaria la corsa del Bayern Monaco, solo a +9 in vetta a tutti. Dietro il St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bundesliga: Lipsia ko contro il Leverkusen, il Dortmund passa secondo, Bayern sempre a +9 - Lipsia battuto dal Leverkusen nello scontro diretto, agganciato in classifica dalle aspirine e passato dal Dortmund, pari in fondo tra Mainz e St. sport.quotidiano.net
Bundesliga: il Lipsia pareggia e il Bayern sale a +8. Il Dortmund vince contro il Leverkusen - La squadra di Kompany vince e allunga a +8 in classifica, mentre il Lipsia viene fermato sul pari a Gladbach. sport.quotidiano.net
BUNDESLIGA - Il Bayer Leverkusen vince 3-1 a Lipsia - Successo in trasferta per il Bayer Leverkusen nella 15esima giornata di Bunsliga. napolimagazine.com
Loïs #Openda ha ritrovato il gol in Campionato a distanza di 253 giorni, ovvero da 8 mesi e 9 giorni: dallo scorso 11 aprile in Wolfsburg vs Lipsia in Bundesliga. Inoltre, Openda è il 1° giocatore belga della #Juventus a segnare vs la Roma in Serie A. #FinoAlla x.com
Saturday Matchday 4 gare, 4 campionati diversi e tantissime opportunità statistiche da cogliere! Bundesliga Lipsia vs Leverkusen: Lipsia in grande forma in casa con 8.3 tiri in porta di media nelle ultime 4, dato che combacia con i 6 tiri in porta concessi d - facebook.com facebook
