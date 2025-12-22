Bufera su Chiara Ferragni Pensava solo a fare soldi attacco durissimo | ecco chi l’ha detto

Il caso di Chiara Ferragni ha suscitato diverse reazioni, con un commento critico proveniente da una persona che ha avuto modo di conoscerla durante i primi anni della sua carriera. Questa testimonianza mette in discussione alcuni aspetti del suo percorso e delle sue motivazioni, aprendo un dibattito sulla percezione pubblica e reale della sua figura. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, evidenziando le diverse opinioni che circolano intorno a lei.

Il caso di Chiara Ferragni continua a provocare scosse e strascichi, e questa volta a puntare il dito contro l’imprenditrice digitale è una persona che l’ha conosciuta da vicino, quando la sua carriera era ancora agli inizi. A riaccendere la polemica è infatti un ex socio che ha deciso di rompere il silenzio, raccontando episodi mai emersi prima e dipingendo un quadro tutt’altro che lusinghiero. Le sue parole hanno immediatamente alimentato discussioni, soprattutto perché arrivano in un momento già delicatissimo per l’influencer. Attacco frontale a Chiara Ferragni: ecco chi ha parlato e cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

