Buen Camino 100% Checco Zalone | La commedia deve essere intelligentemente scorretta

"La sfida? Portare al cinema i più giovani", spiega il comico pugliese tornato sul grande schermo, accompagnato dal regista Gennaro Nunziante. E sì, ci sono gli estremi per un (nuovo) record. In sala il 25 dicembre. Mille copie sparse per tutti i cinema d'Italia. Inevitabilmente, e giustamente. Cinque anni dopo Tolo Tolo non è certo una blasfemia dire che la commedia italiana tout court ha scontato pene e dolori, incastrandosi in troppi remake e troppi scadenti family movie. Allora, pregato e sperato, riecco Luca Medici aka Checco Zalone tornato per salvare la situazione, risollevando l'intera macchina-cinema, a cominciare dagli esercenti che, straordinariamente, apriranno le casse già dalla santissima notte della Vigilia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

