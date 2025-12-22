Brutto ko per la Yuasa Battery E’ tutto troppo facile per Milano

Yuasa Battery 0 Allianz Milano 3 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 11, Magalini 10, Cubito, Vecchi, Falaschi 1, Stankovic 6, Pellacani 1, Petkov 3, Petkovic, Fedrizzi 3, Marchiani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L). All. Ortenzi ALLIANZ MILANO: Recine 11, Ichino, Catania (L1), Reggers 18, Masulovic 5, Barbanti, Linqvist, Rotty, Benacchio, Kreling 1, Otsuka 10, Di Martino, Corbetta (L2), Caneschi 11. All. Piazza Arbitri: Canessa e Caretti Parziali: 18-25 (24’), 23-25 (30’), 14-25 (28’) Ancora una sconfitta casalinga per la Yuasa battery Grottazzolina, contro un’Allianz Milano che fa la differenza al servizio soprattutto e non lascia scampo alla squadra di coach Ortenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

