Brutto ko per la Yuasa Battery E’ tutto troppo facile per Milano
Yuasa Battery 0 Allianz Milano 3 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 11, Magalini 10, Cubito, Vecchi, Falaschi 1, Stankovic 6, Pellacani 1, Petkov 3, Petkovic, Fedrizzi 3, Marchiani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L). All. Ortenzi ALLIANZ MILANO: Recine 11, Ichino, Catania (L1), Reggers 18, Masulovic 5, Barbanti, Linqvist, Rotty, Benacchio, Kreling 1, Otsuka 10, Di Martino, Corbetta (L2), Caneschi 11. All. Piazza Arbitri: Canessa e Caretti Parziali: 18-25 (24’), 23-25 (30’), 14-25 (28’) Ancora una sconfitta casalinga per la Yuasa battery Grottazzolina, contro un’Allianz Milano che fa la differenza al servizio soprattutto e non lascia scampo alla squadra di coach Ortenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La Yuasa Battery spreca troppo. A Padova arriva un’altra sconfitta
Leggi anche: Yuasa Battery, un ko da archiviare in fretta
Brutto ko per la Yuasa Battery. E’ tutto troppo facile per Milano.
Brutto ko per la Yuasa Battery. E’ tutto troppo facile per Milano - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 11, Magalini 10, Cubito, Vecchi, Falaschi 1, Stankovic 6, Pellacani 1, Petkov 3, Petkovic, Fedrizzi 3, Marchiani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L). msn.com
Yuasa Battery, un ko da archiviare in fretta - Il regista Marchiani: "Noi dobbiamo trovare il nostro ritmo e ritrovare i meccanismi che non funzionano senza guardare al di là da alla rete" Di certo un match perso in sessantasette minuti di gioco ... ilrestodelcarlino.it
Si torna al Palalido, dopo il brutto turno in trasferta in casa del Malo. Partita che sarà fondamentale per provare ad acciuffare 2 punti, vitali per il nostro umore e per risalire qualche posizione in classifica. Vi invitiamo calorosamente ad essere presenti per soste - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.