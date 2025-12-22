Brutte immagini dalla NFL | Metcalf riconosce il tifoso molesto gli molla un pugno in diretta
L'episodio avvenuto durante una partita a Detroit, lo spettatore era stato segnalato dallo stesso giocatore nei mesi scorsi. La reazione del giocatore ha destato scalpore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Shock in Nfl, il giocatore degli Steelers prende a pugni uno spettatore e poi gioca la partita come se nulla fosse! - Una scena clamorosa che sta facendo il giro del web: il ricevitore Metcalf viene infastidito da un tifoso avversario e reagisce, ma nessuno si accorge di niente! corrieredellosport.it
Clamoroso in Nfl: Metcalf battibecca con un tifoso e lo colpisce con un pugno in faccia - Il ricevitore dei Pittsburgh Steelers, nonostante l'accaduto, è rimasto in campo per il resto della partita Ha dell'incredibile quanto successo in Nfl nel corso della sfida tra Pittsburgh Steelers e D ... msn.com
DK Metcalf träffar en supporter: en kontroversiell NFL-incident skapar kontrovers - Scopri gli eventi sorprendenti quando DK Metcalf ha interagito con un tifoso durante una partita dei Pittsburgh Steelers. notizie.it
