Bruno Fernandes salterà diverse partite dopo essersi infortunato nella sconfitta dell’Aston Villa

2025-12-21 21:54:00 Breaking news: Bruno Fernandes salterà diverse prossime partite del Manchester United dopo aver subito un infortunio ai tessuti molli nella sconfitta per 2-1 di domenica in Premier League contro l’Aston Villa. Il capitano dello United è stato costretto a lasciare l’intervallo a seguito di un intervento del centrocampista dell’Aston Villa Amadou Onana. L’infortunio è una battuta d’arresto rara per il 31enne, che ha saltato solo tre partite per infortunio o malattia da quando è arrivato al club nel 2020. L’allenatore dello United Ruben Amorim ha confermato che Fernandes dovrebbe essere messo da parte per più partite, anche se la durata esatta della sua assenza rimane poco chiara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Bruno Fernandes has named his best 5-a-side team of players he's played with Big up Antonio Di Natale btw Via @RioMeets x.com

Bruno Fernandes ayaa doortay kooxdiisa shan-geesoodka ah ee kuwii ugu fiicnaa xiddigihii uu ka soo garab ciyaaray. Pepe Juan Mata Paul Pogba Cristiano Ronaldo Antonio Di Natale Shantaas ciyaaryahan ayuu Bruno u arkaa inay yihiin xiddigi - facebook.com facebook