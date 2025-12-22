Brunella Platania l’arte come atto d’amore | il viaggio di una donna che vive di verità | INTERVISTA ESCLUSIVA

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ritratto intimo e professionale di un'artista poliedrica che, tra successo teatrale, formazione delle nuove generazioni e nuovi orizzonti creativi, continua a fare dell'emozione il centro del suo lavoro L'articolo Brunella Platania, l’arte come atto d’amore: il viaggio di una donna che vive di verità INTERVISTA ESCLUSIVA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

brunella platania l8217arte come atto d8217amore il viaggio di una donna che vive di verit224 intervista esclusiva

© Ildifforme.it - Brunella Platania, l’arte come atto d’amore: il viaggio di una donna che vive di verità | INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi anche: Alejandra Onieva: l’essenza di una donna libera tra arte, verità e coraggio – INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi anche: Pietro Longhi in scena al Teatro Manzoni di Roma con Meraviglioso: “Cantare la vita attraverso Modugno è un atto d’amore…” – INTERVISTA ESCLUSIVA

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Concerti Brunella Platania: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Brunella Platania: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. rockol.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.