Brozovic e Conte di nuovo insieme: l’incontro a Riad Brozovic e Conte. Marcelo Brozovic e Antonio Conte si sono ritrovati in Arabia Saudita, a distanza di anni dall’esperienza condivisa all’Inter. L’incontro ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, segnando un possibile nuovo capitolo nella loro collaborazione professionale.

Brozovic e Conte. Marcelo Brozovic e Antonio Conte si sono ritrovati in Arabia Saudita, a distanza di anni dall'esperienza condivisa all' Inter. Il centrocampista croato, attualmente in forza all' Al-Nassr, ha fatto visita all'allenatore del Napoli, impegnato con la sua squadra nella Supercoppa Italiana. L'incontro ha subito catturato l'attenzione dei tifosi e dei media, facendo riaffiorare ricordi della loro collaborazione in nerazzurro. Le immagini del loro incontro, scattate nella sede del ritiro dei partenopei, hanno cominciato a circolare sul web, sottolineando il legame speciale instaurato tra i due durante le stagioni a Milano.

Incontro speciale nell'hotel in Arabia tra Brozovic e Conte e lo staff del mister Solo una chiacchierata o un ripensamento al ritorno in Serie A - facebook.com facebook

Marcelo #Brozovic e Antonio #Conte si incontrano a Riad alla vigilia della finale di #Supercoppa Italiana L’ex centrocampista dell’ #Inter ha incontrato Antonio Conte nell’hotel in cui alloggia la squadra azzurra. @tancredipalmeri x.com

