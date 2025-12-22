Brindisi la porta dell’oriente

Sabato 27 dicembre alle ore 16.00, si terrà l’evento “Brindisi, la Porta dell’Oriente”. Un’occasione per esplorare la storia di questa città, un tempo importante snodo tra il mondo romano e l’Oriente. Attraverso testimonianze e approfondimenti, si analizzerà il ruolo di Brindisi come porta verso la Terra Santa, evidenziando il suo significato storico e culturale.

Sabato 27 dicembre – ore 16.00Appuntamento con "Brindisi, la Porta dell'Oriente" Un viaggio nel cuore dell'antica Brundisium, la città che in età romana fu la vera porta verso la Terra Santa.Cammineremo tra la scalinata di Virgilio e le colonne terminali della Via Appia, ammireremo il Castello.

