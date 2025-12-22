Brescello promosso Batte il Fiorenzuola e vola in semifinale
BRESCELLO PICCARDO 2 FIORENZUOLA 1 BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Contini, De Luca, Bouhali (14’ st Truffelli), Buffagni (35’ st Gianferrari), Contini, Fomov, Binini, Fanti (40’ st Iodice). A disp. Aimi, Monica, Marmiroli, Bicaku, Carra, Rossi. All. Fontana. FIORENZUOLA: Burigana, Borrelli (42’ st Censi), Macchioni (27’ st Pinelli), La Vigna, Dellagiovanna, Varoli, Pertica, Bertelli, Piro, Scarlata, Morrone (38’ st Antenucci). A disp. Cantoni, Benedetti, Fugazza, Negri, Postiglioni, Forte. All. Araldi. Arbitro: Cavalazzi di Lugo. Reti: 15’ Fanti (B), 45’ rig. Piro (F); 38’ st aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
