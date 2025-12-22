Bper Banca | accordo per l' esodo di 800 lavoratori ma con 650 nuove assunzioni

Bper Banca ha raggiunto un accordo che prevede l'esodo di 800 lavoratori, a fronte di 650 nuove assunzioni. L'intesa, firmata con le organizzazioni sindacali come Cgil, Cisl, Uil e Fabi, coinvolge anche il territorio bresciano, dove la banca ha 74 filiali. Questa operazione rappresenta un importante aggiornamento sulla gestione del personale e sulle strategie di riorganizzazione del gruppo.

Interessa (e parecchio) anche il territorio bresciano, dove la banca è presente con 74 filiali, l'accordo siglato in questi giorni tra Bper Banca e le organizzazioni sindacali del gruppo tra cui Cgil, Cisl, Uil e Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani. L'azienda riferisce in una nota di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

