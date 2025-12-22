Borse griffate ' tarocche' | scatta sequestro in A14

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiava sull’autostrada A14 con numerose borse e capi d’abbigliamento contraffatti, così un cittadino straniero di 32 anni, residente nella provincia di Bologna, è stato finito nei guai rimediando una denuncia per ricettazione e commercio di prodotti falsi.Il controllo è avvenuto durante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

borse griffate tarocche scatta sequestro in a14

© Bolognatoday.it - Borse griffate 'tarocche': scatta sequestro in A14

Leggi anche: Vetrina abusiva con 500 calamite e 70 borse, scatta il sequestro

Leggi anche: Rosignano | Borse, cinture e portafogli contraffatti: scatta il sequestro sul lungomare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Borse tarocche in tabaccheria, a processo sindaco Portofino - È a processo Matteo Viacava, sindaco di Portofino, con l'accusa di ricettazione e vendita di merce contraffatta per le false borse griffate vendute nella sua tabaccheria nel borgo che gestiva ... ansa.it

Borse, escalation di furti: due colpi in 10 mesi da Valentino, a Capri in un hotel di lusso le it-bag delle clienti sostituite con copie - Griffate, eleganti e costosissime: sono le borse di marca il nuovo obiettivo delle bande di ladri. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.