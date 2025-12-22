Arezzo, 22 dicembre 2025 – Borsa di studio “Bruno Bernacchia”, per l’anno 20252026 dedicata alla figura di Romolo Lupino Iniziano ad arrivare da tutta Italia le tesi per partecipare alla sesta edizione della borsa di studio "Bruno Bernacchia", il concorso che dal 2016 si svolge ad Arezzo ogni due anni per volontà dell'associazione "Amici di Bruno" e in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco). L'obiettivo principale di questa borsa di studio è quello di premiare giovani storici italiani sotto i 30 anni: nelle passate edizioni i vincitori sono stati Jacopo Perazzoli (2016), Chiara Di Cataldo (2018), Giorgio Lucaroni (2020), Andrea Ostuni (2022) e nel 2024 Deborah Gressani (nella stessa edizione Andrea Quattromini ha ricevuto una menzione speciale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa di studio “Bruno Bernacchia”, per l’anno 2025/2026 dedicata alla figura di Romolo Lupino

Leggi anche: Al via il bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” dedicata al tema della Nonviolenza

Leggi anche: Piano di diritto allo studio: 3,2 milioni per l'anno scolastico 2025-2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Congratulazioni ai vincitori della borsa di studio Ho.Re.Ca. - Milano Cortina 2026 - "JA Italia". Continuate a coltivare i sogni... il futuro è vostro! - facebook.com facebook