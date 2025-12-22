Björn Borg in vecchiaia (se si può dire vecchio a uno come Borg) ha cominciato a parlare con i giornalisti come mai aveva fatto nella sua vita precedente. Miracoli della promozione editoriale: l’autobiografia scritta a mano dalla moglie sta andando bene. “In realtà – dice intervistato dal Paìs – mi sono sempre sentito a mio agio con i giornalisti; non è mai stato un problema. Ma quando giocavo a tennis a livello professionistico, non mi lasciavano mai solo. Era quello il problema. Non importava dove fossi, in un hotel o in un ristorante: c’erano sempre fotografi e gente ovunque, e io volevo la privacy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Borg: «Nel 1973 arrivai a Wimbledon e vidi tutte quelle ragazze… cambiò tutto»

Leggi anche: Diplomati nel 1973, la classe si ritrova dopo 52 anni. "Abbiamo ricordato tutte le marachelle"

Leggi anche: Diplomati nel 1973, la classe si ritrova dopo 52 anni. "Abbiamo ricordato tutte le marachelle"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Borg: «Nel 1973 arrivai a Wimbledon e vidi tutte quelle ragazze… cambiò tutto» - L'intervista al Paìs: "Ho smesso a 26 anni perché ero solo, aver lasciato tutto è il mio grande rimpianto. ilnapolista.it