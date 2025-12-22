Borg | Nel 1973 arrivai a Wimbledon e vidi tutte quelle ragazze… cambiò tutto
Björn Borg in vecchiaia (se si può dire vecchio a uno come Borg) ha cominciato a parlare con i giornalisti come mai aveva fatto nella sua vita precedente. Miracoli della promozione editoriale: l’autobiografia scritta a mano dalla moglie sta andando bene. “In realtà – dice intervistato dal Paìs – mi sono sempre sentito a mio agio con i giornalisti; non è mai stato un problema. Ma quando giocavo a tennis a livello professionistico, non mi lasciavano mai solo. Era quello il problema. Non importava dove fossi, in un hotel o in un ristorante: c’erano sempre fotografi e gente ovunque, e io volevo la privacy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Diplomati nel 1973, la classe si ritrova dopo 52 anni. "Abbiamo ricordato tutte le marachelle"
Leggi anche: Diplomati nel 1973, la classe si ritrova dopo 52 anni. "Abbiamo ricordato tutte le marachelle"
Borg: «Nel 1973 arrivai a Wimbledon e vidi tutte quelle ragazze… cambiò tutto» - L'intervista al Paìs: "Ho smesso a 26 anni perché ero solo, aver lasciato tutto è il mio grande rimpianto. ilnapolista.it
Borg e il tumore: "È in remissione, lotto come se fosse una finale di Wimbledon" - La leggenda del tennis Bjorn Borg, ospite a BBC Breakfast, ha affermato di affrontare la vita "giorno per giorno, anno per anno" dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro alla prostata "estremamente ... sportmediaset.mediaset.it
Un appuntamento da non perdere per tutti i bambini! Arriva al Magico Borgo di Natale nel cuore di Piazzetta della Misura...Babbo Natale Appuntamento domenica 21 dicembre dalle 17:00 alle 18:00 e mercoledì 24 dicembre dalle 15:30 alle 19:00 con giochi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.