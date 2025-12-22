Borg | Nel 1973 arrivai a Wimbledon e vidi tutte quelle ragazze… cambiò tutto

Björn Borg in vecchiaia (se si può dire vecchio a uno come Borg) ha cominciato a parlare con i giornalisti come mai aveva fatto nella sua vita precedente. Miracoli della promozione editoriale: l’autobiografia scritta a mano dalla moglie sta andando bene. “In realtà – dice intervistato dal Paìs – mi sono sempre sentito a mio agio con i giornalisti; non è mai stato un problema. Ma quando giocavo a tennis a livello professionistico, non mi lasciavano mai solo. Era quello il problema. Non importava dove fossi, in un hotel o in un ristorante: c’erano sempre fotografi e gente ovunque, e io volevo la privacy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

borg 1973 arrivai wimbledonBorg: «Nel 1973 arrivai a Wimbledon e vidi tutte quelle ragazze… cambiò tutto» - L'intervista al Paìs: "Ho smesso a 26 anni perché ero solo, aver lasciato tutto è il mio grande rimpianto. ilnapolista.it

Borg e il tumore: "È in remissione, lotto come se fosse una finale di Wimbledon" - La leggenda del tennis Bjorn Borg, ospite a BBC Breakfast, ha affermato di affrontare la vita "giorno per giorno, anno per anno" dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro alla prostata "estremamente ... sportmediaset.mediaset.it

