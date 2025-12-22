BOOM! Carmen Di Pietro anche a Tali e Quali
Nicola Savino non sarà la sola novità di Tali e Quali, spin-off di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1, per quattro settimane, da venerdì 9 gennaio 2026. Carmen Di Pietro tra i concorrenti. Protagoniste di Tali e Quali sono le persone comuni che avranno l’occasione di salire sul palco ed essere i loro idoli della musica italiana o internazionale. Il programma nasce come versione parallela di Tale e Quale Show, ma si distingue per il fatto che i concorrenti vengono scelti non solo per doti vocali e mimiche, ma anche per una somiglianza con i loro beniamini. Un elemento che ha influenzato fortemente il casting e ridurrà al minimo l’intervento di trucco e parrucco, lasciando spazio all’effetto più ‘naturale’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Francesco Totti in giuria a Tali e Quali
Leggi anche: Francesco Totti sconvolge la TV: cosa farà a Tali e Quali Show?
BOOM! Carmen Di Pietro anche a Tali e Quali - Davide Maggio annuncia le novità di Tali e Quali 2026: in giuria Massimo Lopez, tra i concorrenti Carmen Di Pietro ... davidemaggio.it
Carmen Di Pietro imita Rosanna Fratello a Tale e Quale Show 2024/ Pupo: “letame artistico”, social “è trash!” - Carmen Di Pietro torna a Tale e Quale Show 2024 questa volta per imitare Rosanna Fratello. ilsussidiario.net
Ruggi, il Pronto soccorso scoppia: quasi 200 accessi al giorno, boom di “codici bianchi” - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.