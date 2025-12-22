Poco prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa tra il Napoli e il Bologna, Bobo Vieri e Leonardo Bonucci hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset La forza del Napoli la conosciamo, ma quanto deve preoccuparsi? Bonucci: « Sono finali e non ci sono favoriti. Antonio avrà catechizzato bene i ragazzi perché il Bologna è una squadra aggressiva e pericolosa, lo ha dimostrato contro l’Inter» Tanta qualità in avanti, chi può deciderla? Vieri: «Sono tutti bravi e speriamo di vedere tanti gol stasera» La Juve in corsa per lo scudetto ora? Bonucci: « La Juve sicuramente con Spalletti sta cominciando a fare quello he deve, però Napoli, Inter e Milan stanno dimostrando di essere grandi squadre e ci aspettiamo un campionato molto equilibrato» Come escono le milanesi da questa competizione? «L’Inter ha ewprso ai rigori e ora si deve mettere a posto mentalmente per il nuovo anno» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bonucci: «Conte avrà catechizzato il Napoli perché il Bologna è pericoloso»

Leggi anche: Supercoppa, Conte: “Se il Bologna avrà più fame sarà colpa nostra”

Leggi anche: Bologna-Napoli, Manna: “Diamo fastidio perché ci allena Conte”. Poi il commento su Neres e Lang

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bonucci e Montolivo sul metodo Conte: «Crampi allo stomaco e quei sette minuti da incubo» - Nello studio di Sky Calcio Club è Riccardo Montolivo, che l’attuale allenatore del Napoli lo ha avuto come c. corriere.it

Bonucci: "Conte? Il Napoli non poteva fare scelta migliore. Ci siamo sentiti" - Ai microfoni di Sky Sport, in collegamento dal Giffoni Film Festival, Bonucci ha commentato: "Buffon ha detto che con Conte il Napoli arrirverà almeno secondo? corrieredellosport.it

Bonucci e il retroscena su Conte: le parole da brividi con Montolivo - Leonardo Bonucci è stato ospite di Sky Calcio Club e ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche di Antonio Conte, suo ex allenatore nella Juventus e nella Naziole italiana. corrieredellosport.it

Juventus. . A memorable night in 2014: Carlos Tevez with a brace and Leonardo Bonucci on the scoresheet as we claimed three big points #JuveRoma - facebook.com facebook