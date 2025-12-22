Bondi Beach killer si erano addestrati
7.55 Sajid e Naveed Akram,i due attentatori di Bondi Beach, avevano pianificato l' assalto e pochi giorni prima di passare all'azione avevano fatto un sopralluogo La Polizia ha rintracciato un video di ottobre, in cui padre e figlio, con una bandiera del sedicente Stato islamico, rivendicano le motivazioni dell'attacco Si indaga anche su un viaggio nell' isola filippina di Mindanao, dove ci sono miliziani islamici. Presentata la nuova legge sulla limitazione delle armi da fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: In Australia via libera a leggi più severe sulle armi dopo la strage di Bondi Beach. I due killer erano padre e figlio
Leggi anche: I terroristi di Bondi Beach addestrati in campi jihadisti nelle Filippine, perché qui?
Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Attentato alla festa ebraica sulla spiaggia di Sydney: «I killer sono padre e figlio. Avevano anche degli esplosivi»; Attentato di Sydney, il killer sopravvissuto accusato di terrorismo e 15 omicidi; Bondi Beach, il killer sopravvissuto incriminato per terrorismo e 15 omicidi.
Strage di Sydney, i killer erano stati nelle Filippine. Raccolti 1,6 milioni per il cittadino eroe. Uscito dal coma il terrorista ferito - Padre e figlio responsabili della strage a Sydney erano stati nelle Filippine per ricevere addestramento militare da ribelli islamisti ... ilfattoquotidiano.it
Gli attentatori di Bondi Beach avevano fatto una ricognizione sul luogo della strage - I due autori dell'attacco antisemita a Bondi Beach, a Sydney, si erano addestrati in Australia prima della strage che ha causato la morte di 15 persone e si erano recati sulla scena del ... tio.ch
Bondi Beach, coppia tenta di bloccare i terroristi ma viene uccisa: il video. Chi erano: lui meccanico in pensione, lei giornalista - Nuove drammatiche immagini dell'attacco sulla spiaggia australiana di Bondi rivelano che due delle vittime sono state uccise mentre tentavano di disarmare l'attentatore nella prima ... ilmattino.it
Sydney, bagnini in silenzio a Bondi Beach per le vittime dell’attacco di Hanukkah: il tributo che commuove l’Australia x.com
Migliaia di persone si sono riunite a Bondi Beach, a Sydney, per onorare le vittime della sparatoria di domenica scorsa, avvenuta durante la cerimonia dell'Hanukkah https://l.euronews.com/UXdk - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.