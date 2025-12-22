Bondi Beach killer si erano addestrati

7.55 Sajid e Naveed Akram,i due attentatori di Bondi Beach, avevano pianificato l' assalto e pochi giorni prima di passare all'azione avevano fatto un sopralluogo La Polizia ha rintracciato un video di ottobre, in cui padre e figlio, con una bandiera del sedicente Stato islamico, rivendicano le motivazioni dell'attacco Si indaga anche su un viaggio nell' isola filippina di Mindanao, dove ci sono miliziani islamici. Presentata la nuova legge sulla limitazione delle armi da fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

