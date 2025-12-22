Bomba uccide ufficiale russopista Kiev

8.47 Ucciso a Mosca da una bomba un alto ufficiale dello Stato maggiore russo. L'ordigno, scrive la Tass, era sotto il telaio di una macchina e il generale Sarvarov, capo del Dipartimento addestramento è morto per le ferite. Aperta un'inchiesta per "omicidio" e "traffico di esplosivi", nell'ambito di una delle piste indagate "collegata" ai "servizi speciali ucraini", fanno sapere gli inquirenti del Comitato investigativo russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

