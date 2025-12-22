Bomba Keu e Multiutility Consiglio comunale denso
Il Consiglio comunale di Empoli tornerà a riunirsi oggi, lunedì 22 dicembre, a partire dalle 9, con eventuale prosecuzione serale alle 21, nella sala consiliare del palazzo municipale di via Giuseppe del Papa. La seduta sarà come sempre aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma ConsigliCloud e sulla pagina Facebook del Comune. Un ordine del giorno particolarmente articolato, che intreccia temi istituzionali, interrogazioni di attualità e decisioni strategiche per il futuro della città. Dopo le comunicazioni iniziali del sindaco e del presidente del Consiglio, l’assemblea affronterà le dimissioni del consigliere Simone Campinoti, con la surroga e la convalida del nuovo consigliere, seguite dall’aggiornamento della composizione delle Commissioni consiliari permanenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
