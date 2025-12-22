Il Consiglio comunale di Empoli tornerà a riunirsi oggi, lunedì 22 dicembre, a partire dalle 9, con eventuale prosecuzione serale alle 21, nella sala consiliare del palazzo municipale di via Giuseppe del Papa. La seduta sarà come sempre aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma ConsigliCloud e sulla pagina Facebook del Comune. Un ordine del giorno particolarmente articolato, che intreccia temi istituzionali, interrogazioni di attualità e decisioni strategiche per il futuro della città. Dopo le comunicazioni iniziali del sindaco e del presidente del Consiglio, l’assemblea affronterà le dimissioni del consigliere Simone Campinoti, con la surroga e la convalida del nuovo consigliere, seguite dall’aggiornamento della composizione delle Commissioni consiliari permanenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomba, Keu e Multiutility. Consiglio comunale denso

Leggi anche: Referendum comunale sulla Multiutility, aperture straordinarie e altre info utili

Leggi anche: Empoli, referendum comunale sulla Multiutility senza quorum: affluenza al 28,48%

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bomba, Keu e Multiutility. Consiglio comunale denso; Consiglio comunale Empoli: in odg dimissioni di Campinoti, bomba al cantiere teatro, Keu, Multiutility, cittadinanza a Albanese, interventi su scuole; Bomba nel cantiere del teatro Empoli e Vinci si preparano per una nuova evacuazione Data modalità e info utili.

Bomba, Keu e Multiutility. Consiglio comunale denso - L’appuntamento è fissato per oggi: all’odg anche il tema della sicurezza. lanazione.it