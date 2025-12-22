Bologna sconcerto per quelle pietre giganti davanti a San Petronio Cavedagna | La giunta Lepore è allergica ai presepi…

E’ polemica grande a Bologna, lo sconcerto dei bolognesi è ai massimi livelli. In piazza Maggiore, infatti, sono comparse delle rocce giganti così fuori luogo rispetto a ciò che vorrebbe la tradizione natalizia. Decisamente un calcio all’estetica di una delle piazze più belle d’Italia. Cosa sono le rocce giganti comparse a Bologna. Piazza Maggiore, simbolo della città di Bologna, vede passare bolognesi e turisti incuriositi, che cercando di capire cosa mai potessero rappresentare. La risposta non si è fatta attendere: gli enormi sassi fanno parte dell’ installazione artistica “Iwagumi-Dismisura”, allestita da Illumia e Bologna Festival in occasione delle feste di Natale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

