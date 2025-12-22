Bologna la storia può attendere La Supercoppa Italiana è del Napoli

Vince il Napoli e festeggia. Il Bologna si lecca le ferite e rimanda ad altro momento l’appuntamento con la storia perché dal 1937 non conquistava un trofeo in due stagioni di fila e dovrà aspettare per dare un erede al mitico Arpad Weisz. Vittoria netta e meritata, quella dei partenopei, persino stretta nel risultato se si considera la mole di occasioni che i giocatori di Antonio Conte hanno creato dalle parti di un Ravaglia non più in formato Superman. Il sospetto è che i campioni d’Italia se la fossero legata al dito lo scorso 9 novembre, giorno della sculacciata presa al Dall’Ara e della fuga di Conte sull’Aventino torinese: il punto più basso della stagione partenopea che a Riyad ha, invece, vissuto quello più alto per qualità della prestazione e perché, pur bistrattato da tanti, alla fine si è portato a casa il primo trofeo dell’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it

