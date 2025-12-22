Bologna Italiano | Ci abbiamo provato merito al Napoli Neres in giornata di grazia
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato la sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Napoli durante un'intervista a SportMediaset. Ha riconosciuto il merito degli avversari e ha sottolineato la buona prestazione di Neres, che ha avuto una giornata di particolare rendimento. Le dichiarazioni di Italiano riflettono l’atteggiamento della squadra di fronte alla sconfitta e l’importanza di analizzare gli episodi della partita.
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Napoli. Queste le sue parole: Italiano: ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile. “Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato con tutti i componenti e con un Neres in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto l’occasione per pareggiare. Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita. Noi abbiamo dato tutto ma dovevamo fare una partita di livello assoluto, non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Parlami.eu
