Bologna Italiano | Abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato

Bologna, Italiano a Mediaset: "Scordiamoci il 2-0 di Bologna! Immobile? Non ha ancora i minuti" - Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli: "Siamo carichi, domani ... tuttonapoli.net

Bologna, Italiano: "Abbiamo perso con la Juve ma questo non ci ridimensiona" - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "Siamo. tuttomercatoweb.com

Il Napoli gioca una finale perfetta contro il Bologna di Italiano che viene spazzato via, per mano soprattutto di un David Neres indemoniato. Sono i campioni d’Italia a vincere la Supercoppa 2025. IL CIELO È AZZURRO SOPRA RIYADH - facebook.com facebook

Conte vs. Italiano Napoli vs. Bologna #EASPORTSFCSupercup x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.