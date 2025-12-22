Dopo giorni di dibattito acceso e polemiche sui social, l’installazione artistica del visual designer australiano Nimrod Weis ha trasformato piazza Maggiore in un evento da tutto esaurito. Ieri sera circa diecimila persone si sono riversate nel cuore di Bologna, da piazza Maggiore fino a via d’Azeglio e via Indipendenza, per assistere all’accensione dei 19 massi monumentali che resteranno visibili fino al 26 dicembre. I megaliti, realizzati in un tessuto gonfiabile simil Goretex, sono stati riprodotti in 3D a partire da fotografie dettagliate di superfici di granito. Le strutture, alte da 2 a 14 metri, sono state illuminate con colori ispirati alle rocce australiane e alle Dolomiti, accompagnate da un mix di suoni naturali e composizioni musicali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bologna, diecimila persone in piazza Maggiore per l’accensione delle rocce giganti di Nimrod Weis: “Da lontano sembravano vere”

Leggi anche: Le foto dei megaliti accesi in Piazza Maggiore a Bologna, le pietre di Nimrod Weis tanto criticate fanno sold out

Leggi anche: Nimrod Weis presenta Iwagumi-Dismisura, l'installazione creativa che dal 21 al 26 dicembre 'illuminerà' piazza Maggiore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sciopero generale del 12 dicembre, giornata di stop: disagi e cortei; Una festa di Natale per Bologna, i megaliti conquistano la città: “Si mescolano antico e moderno”; Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione per Askatasuna; Proteste in Romania, migliaia di persone in piazza contro gli abusi della magistratura.

Una festa di Natale per Bologna, i megaliti conquistano la città: “Si mescolano antico e moderno” - Folla di 10mila persone all’accensione in Piazza Maggiore, fra volti noti e tanti cittadini incuriositi dal dibattito dei giorni scorsi. msn.com