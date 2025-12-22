Bologna | derubò anziana allo sportello bancomat le immagini della rapina

Gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato, in esecuzione di misura custodiale in carcere, il presunto autore di una rapina avvenuta il 19 novembre scorso in via Cairoli in danno di una donna di 73 anni che aveva appena prelevato denaro da un bancomat. Dopo il prelievo la donna era stata avvicinata da un uomo che, dopo averle afferrato i polsi, le rubava i soldi. La vittima, che ancora presentava segni sui polsi, ha chiesto aiuto a un negozio e ha segnalato quanto accaduto alla polizia. La svolta per risalire all'autore della rapina ai danni della donna, malata oncologica, è arrivata dai controlli antidroga nella zona Bolognina.

