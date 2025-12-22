Bologna battuto 2-0 il Napoli vince la Supercoppa italiana

Il Napoli si aggiudica la Supercoppa italiana battendo il Bologna 2-0. Le reti di Neres, segnate nel primo tempo e all’inizio del secondo, hanno deciso l’incontro. La partita si è svolta con un modulo 3-4-3, con ottime prestazioni da parte dei giocatori azzurri. La vittoria rappresenta un importante risultato per il club, consolidando la propria posizione in questa prima parte della stagione.

Napoli-Bologna 2-0 RETI: 39'pt e 12'st Neres. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 7, Juan Jesus 6.5 (39'st Buongiorno sv); Politano 6.5, Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 6.5 (23'st Gutierrez 6); Neres 8 (33'st Mazzocchi sv), Hojlund 7, Elmas 7 (23'st Lang 6). In panchina: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Barido, Di Chiara.

Il Napoli vince la Supercoppa. A Riad, il Bologna battuto in finale 2-0 con una doppietta di Neres

