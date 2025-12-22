Quando le temperature scendono, la scelta giusta per affrontare neve e ghiaccio con eleganza sono gli snowker BOGNER con suola Michelin. I modelli della collezione uniscono design sofisticato e performance tecniche, pensati per chi vive l’outdoor con stile. La suola Michelin è la vera innovazione. Questa si ispira alla tecnologia degli pneumatici invernali: tasselli scolpiti per una trazione eccellente, spaziatura studiata per flessibilità e comfort, e una mescola in gomma resistente fino a -50°C. Il risultato è una calzatura leggera, stabile e sicura su ogni superficie. La tomaia imbottita, le finiture ricercate e la chiusura con lacci avvolgenti completano un prodotto pensato per garantire calore, protezione e una calzata impeccabile. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Bogner e Michelin, tra stile e funzionalità

