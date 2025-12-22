blitz nei negozi cinesi sequestrati oltre 6mila addobbi di natale pericolosi per la salute

La Guardia di finanza di Viterbo ha effettuato un'operazione nei negozi cinesi della zona, sequestrando oltre 6.000 addobbi natalizi ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. L'intervento si inserisce in un più ampio impegno di contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti non sicuri, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e la legalità sul territorio della Tuscia.

Incessante impegno della Guardia di finanza del comando provinciale Viterbo volto al contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale dei prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza nell'intero territorio della Tuscia.Nei giorni scorsi, in occasione delle festività.

