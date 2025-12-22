Blevio chiusura notturna della Lariana per i lavori al ponte

22 dic 2025

Chiusura totale al traffico nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre 2025 per la ex strada statale 583 Lariana nel territorio comunale di Blevio. Il provvedimento si rende necessario per consentire un passaggio delicato del cantiere in corso sul ponte che attraversa il torrente Pertus. 🔗 Leggi su Quicomo.it

