Un noto bar del centro storico di Palermo ha ottenuto un risarcimento completo per i danni subiti a causa di ripetuti blackout elettrici verificatisi tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2025. L’attività, punto di riferimento per cittadini e turisti, ha dovuto affrontare oltre due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Blackout prolungati, risarcito un noto bar del centro: "Riconosciuti anche i danni da mancato guadagno"

Leggi anche: Catanese sorpresa a rubare in un noto wine bar del centro: arrestata 46enne

Leggi anche: Chiara Ferragni ha risarcito l'anziana che aveva chiesto i danni per il caso del Pandoro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Blackout in Lombardia, esposto del Codacons ad Arera. Obiettivo? Risarcire i cittadini - Milano, 2 luglio 2025 – Il Codacons, associazione che difende i diritti dei consumatori, ha annunciato la presentazione di un esposto all’Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ... ilgiorno.it