Bimbi ' speciali' diventano ' finanzieri' per un giorno

22 dic 2025

Un’esperienza speciale quella vissuta da 10 bambini con disabilità dell’Associazione “MONDO BLU ONLUS” di Aversa - ente costituito da volontari per finalità di tutela delle persone affette da autismo - che, accompagnati da educatori e genitori, hanno fatto visita alla caserma della Guardia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

