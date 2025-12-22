Bimbi sicuri | al palazzo del Turismo l’incontro sulla prevenzione degli incidenti in età pediatrica

Si è svolto venerdì, 19 dicembre, presso il Palazzo del Turismo, l’incontro formativo “Bimbi sicuri. Come prevenire gli incidenti in età pediatrica”, parte del progetto di Salvamento Academy dedicato alla sicurezza dei più piccoli, un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione per genitori, educatori e operatori del settore.

