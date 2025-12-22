Il bilancio di Plenessenzia di Annamaria Spina offre una prospettiva differente sulla storia e sull’evoluzione dell’impresa, andando oltre i tradizionali indicatori economico-finanziari. Per oltre un secolo, infatti, la narrazione aziendale si è concentrata principalmente sui risultati numerici, trascurando aspetti meno tangibili ma altrettanto significativi. Questo lavoro invita a riflettere sull’importanza di un approccio più completo e articolato alla valutazione aziendale.

di Annamaria Spina Per oltre un secolo l’impresa è stata raccontata e valutata quasi esclusivamente attraverso il bilancio economico-finanziario. Un documento essenziale, rigoroso, indispensabile per misurare la capacità dell’azienda di produrre valore, preservare capitale e garantire continuità. Negli ultimi decenni, tuttavia, è emersa una consapevolezza sempre più evidente. quel bilancio non era più sufficiente a descrivere la realtà economica complessiva dell’impresa. Mancava qualcosa: mancava il contesto, mancava l’impatto e, soprattutto, mancava l’essere umano. Da questa lacuna nasce il percorso che ha condotto allo sviluppo dei bilanci ESG e dei bilanci di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

