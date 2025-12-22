“You can’t do it overnight”, non puoi farlo dalla sera alla mattina: sarei ricco se mi avessero dato un euro per tutte le volte che ho sentito questa frase, spesso in risposta a una mia sollecitazione. Riferita a cosa? Al fatto che dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili se vogliamo avere una chance di evitare gli impatti più catastrofici della crisi climatica. E che carbone, petrolio e gas vanno consegnati alla storia il prima possibile. Come dicono da un pezzo tutti gli organismi competenti in materia. Quella frase è un’ovvietà: nessuno sano di mente può pensare di smantellare alla svelta un sistema costruito nel giro di qualche secolo che si fonda ampiamente sull’utilizzo di carbone, petrolio e gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - BigOil sapeva che le fossili avrebbero portato al collasso del clima già dagli anni Sessanta: è ora che paghi

