Bibbiena recuperato il ponte della zona palazzetto
Arezzo, 22 dicembre 2025 – a Bibbiena. In questi giorni è stato fatto un lavoro di recupero, dopo una chiusura durata alcuni mesi, del ponte pedonale che collega la zona Palazzetto. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Si tratta di un piccolo ponte a Bibbiena Stazione in zona Palazzetto che lega la sua importanza ai lavori che verranno fatti nel 2026 relativi a una passerella pedonale sul torrente Archiano all’altezza di Piazza Timossi come opera di collegamento della ciclopista. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del ponte stradale sull’Archiano con la realizzazione di un marciapiedi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
