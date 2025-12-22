Bibbiano ai quarti I rossoblù puniscono la Riese dei baby
BIBBIANOSAN POLO 2 RIESE 0 BIBBIANOSAN POLO: Borzacchiello, Fornaciari, Macca, Frontera (37’st Paltrinieri), Errigo (45’st Tognoni), Bonacini, Bruschi (38’pt Martinez), Barbieri, Carlini, Borges (45’st Padulese), Pucci (20’st Dellapina). A disp.: Carpi, Montanari, Fontana. All.: Santurro RIESE: Benati, Cuoghi, Mussini, Borghi (1’st Incerti), Bonora, Pirondi, Posponi (18’st Fall), Di Stasio (31’sr Prandi), Leonardi, Zannoni (1’st Teocoli), Valenti (18’st Mazzoli). A disp.: Codeluppi, Carra, Manicardi, Iemmi. All.: Pavesi Arbitro: Stano di Modena Reti: Borges su rigore al 45’pt, Carlini al 36’st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
