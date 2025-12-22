Biathlon le percentuali al poligono dell’Italia dopo Annecy Passler e Vittozzi oltre il 90%

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint, pursuit e mass start. Sono stati nove gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Rebecca Passler. Tra gli uomini il migliore dopo la terza tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 60, ritenendo sufficiente una media di 20 a tappa), risulta Tommaso Giacomel, il quale si attesta all’ 87. 🔗 Leggi su Oasport.it

