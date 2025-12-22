Inter News 24 Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna. A Pressing, Fabrizio Biasin ha analizzato la sconfitta dell’Inter in Supercoppa. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno dominato il Bologna sul piano del gioco, pagando a caro prezzo solo i rigori. Nessuna supponenza per la capolista: la squadra crea una mole di occasioni enorme, ma deve imparare a concretizzare meglio quanto produce. PAROLE – « E’ stato un 2025 sportivamente faticoso per l’Inter. C’è chi dice che non ha vinto niente ed è un dato di fatto, ma ha provato a farlo in tutte le competizioni: questa cosa paradossalmente aumenta l’amarezza ed è normale che i tifosi siano arrabbiati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin analizza: «2025 faticoso per l’Inter, col Bologna ha perso giocando meglio. Vi dico qual è il problema di questa squadra»

Leggi anche: Bovio a Inter TV: «Il mio gol? Merito di tutta la squadra, abbiamo spinto fino all’ultimo! Vi dico qual è la nostra forza»

Leggi anche: Biasin sicuro: «Frattesi andrà via e mi dispiace. Vi svelo il problema che ha avuto…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Biasin: “2025 sportivamente faticoso per l’Inter. Supercoppa? Rigori ignobili ma…” - Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la sconfitta contro il Bologna da parte dell'Inter ... msn.com