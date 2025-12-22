Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze | il dettaglio alla finale di Ballando

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Guaccero  e  Giovanni Pernice  sembrerebbero davvero pronti a compiere il grande passo. La coppia, nata sotto i riflettori di  Ballando con le Stelle  e cresciuta lentamente, spesso lontana dai riflettori, ha lasciato intendere che il matrimonio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. A far parlare, questa volta, non sono state foto rubate o indiscrezioni boccheggiate qua e là, ma un dettaglio preciso emerso durante la finale dello show di Rai1, andata in onda sabato 20 dicembre e condotta come sempre da Milly Carlucci. Bianca Guaccero, il gesto di Pernice alla finale di Ballando. 🔗 Leggi su Dilei.it

