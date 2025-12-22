Bettolle e Poliziana | brutte cadute Torrita pari positivo Torrenieri bloccato dal Badesse Successo Radicondoli

Brutta giornata per le senesi del Girone E, che chiudono il 2025 con due pareggi e due sconfitte. E se l’1-1 del Torrita contro la capolista Tegoleto, ottenuto grazie alla rete di Rossi, ha il sapore di una mezza vittoria, il medesimo risultato della Chiantigiana contro il Capolona Quarata è decisamente meno soddisfacente, visto che lascia la squadra del gallo nero ai confini della zona play out. Brutta caduta per il Bettolle, che cede in casa per 2-1 contro il Bibbiena, mentre alla sempre più ultima Unione Poliziana non basta il cuore contro il Chianti Nord: la tripletta di Diouf Pape, infatti, non basta per superare i biancoverdi, che vincono 4-3 e lasciano la squadra di Montepulciano in coda alla classifica e a quattro punti dalla possibilità di disputare almeno la fase dei play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

