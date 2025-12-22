Silvio Berlusconi torna al centro dell’attenzione con un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Con il suo stile diretto e senza fronzoli, il leader storico continua a suscitare discussioni, smentendo alcune narrazioni e criticando le posizioni della sinistra e delle toghe. In un contesto in cui l’immagine conta molto, il suo intervento rappresenta un esempio di comunicazione che, nonostante il tempo, mantiene una certa efficacia.

Virale Silvio Berlusconi lo è stato sempre, anche quando i social non esistevano e il termine riguardava solo le malattie contagiose. Su Instagram è tornata a circolare (e a venire condivisa) una vecchia clip in cui l'allora premier se la prendeva con le toghe e la sinistra. "La sintesi è meno male che Silvio c'è, altrimenti saremmo in mano a una sinistra che farebbe del nostro paese quello che tutti sapete. Abbiamo una minoranza di magistrati rossi che usano la giustizia a fini politici, abbiamo il 72% della stampa di sinistra, ci prendono in giro negli spettacoli comici, il capo dello Stato lo sapete e 11 giudici costituzionali eletti dalla sinistra che fanno della Corte costituzionale un organo politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale

Leggi anche: Educazione sessuale, bagarre in Aula e scintille Valditara-opposizione. Il ministro, furioso, sbugiarda la sinistra: vergognatevi (video)

Leggi anche: Riforma giustizia, è scontro toghe-Berlusconi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pdl/ Berlusconi ancora contro sinistra-toghe:Libertà a rischio - toghe:Libertà a rischio Candidati presidenti recitano Patto Italia:Nuova scelta di campo Roma, 21 mar. ecodibergamo.it

Economia, toghe e rivolte. Le armi della sinistra ormai sono tutte spuntate - Sono tre anni che la sinistra gira a vuoto lontano dai Palazzi del potere e lontano dalle urne. ilgiornale.it

Cav, toghe sinistra infiltrate in M5S - "Si parla di una forte infiltrazione di magistrati di sinistra nel Movimento 5stelle". lagazzettadelmezzogiorno.it

Italia Mattanza. . Bagarre in Senato durante la duscussione della Manovra finanziaria. Lo Sproloquio e le Bugie di Ronzulli in Senato: Concetta Damante (M5S) la Sbugiarda Senza Pietà! 22 dicembre 2025 - facebook.com facebook