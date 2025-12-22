Bergomi lancia la Juve | Non so dove può arrivare ma è a 4 punti dalla vetta e può lottare Yildiz? Mi ricorda quel big di Serie A

Bergomi analizza la crescita bianconera con il nuovo tecnico ed esalta il talento turco paragonandolo a un big del campionato di Serie A. Dagli studi di Sky Sport, una voce autorevole del calcio italiano analizza il momento d’oro della Juventus dopo il successo nel big match. L’ex difensore e oggi apprezzato opinionista, Giuseppe Bergomi, si è soffermato sulla recente prestazione dei bianconeri contro la Roma, offrendo una lettura tattica che premia il lavoro svolto da Luciano Spalletti in questo primo ciclo di gestione. Lo “Zio” ha onestamente ammesso di aver nutrito inizialmente qualche perplessità sulla squadra, ma di aver visto ora un potenziale concreto che sta emergendo grazie a un’organizzazione tattica capace di esaltare le qualità nell’uno contro uno degli esterni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

