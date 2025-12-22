Beppe Conti è stato l’ospite dell’ultima punta di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giornalista e scrittore ha toccato diversi argomenti, dal presente e dal futuro del ciclismo, passando poi per le sue ultima fatiche letteraria, ovvero i libri “Jacques Anquetil. Il Sultano” e “Il Giallo del Tour”. “Il Giallo del Tour è un libero che parla delle storie, dei fatti, dei misfatti e dei misteri della Grande Boucle dal 1903 ad oggi. Ho vinto il premio del CONI per la saggistica e ne sono orgoglioso”. Passiamo poi a Jacques Anquetil: “ Una storia folle. Un personaggio clamoroso e un ciclista che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beppe Conti: “Giro d’Italia sempre più giù: vedo solo 3 big. Da capire per quanto Pogacar andrà ancora così forte”

Leggi anche: Beppe Conti: il ciclismo dominato da Poga?ar, le speranze dell’Italia e come sarà il Giro 2026

Leggi anche: Pagelle Giro di Lombardia 2025: Pogacar cannibale, Evenepoel sempre più eterno secondo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Beppe Conti: "Tomba, la spia e la tuta di Moser" - In questo giornale, grazie a un rapporto privilegiato con Moser e Saronni, Conti cresce fino a diventare firma di punta, cioè inviato speciale. tuttosport.com

Con il gentilissimo Beppe Conti ancora alla scoperta di nuove storie ed ambienti legate alla meravigliosa fortezzadi Bardi #bardi #fortezzadibardi #fortezza - facebook.com facebook