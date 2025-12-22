Benevento | Sequestrati circa 2 quintali di botti illegali ed arrestato il responsabile

Benevento – Intensificata l’azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici illeciti. Recentemente, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa due quintali di botti illegali e hanno arrestato il responsabile. Questa operazione si inserisce in un più ampio sforzo di tutela della sicurezza pubblica e di rispetto delle normative vigenti nel settore.

Benevento – Intensificata l'azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici illeciti. Un piccolo arsenale di fuochi d'artificio altamente pericolosi, è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, le Fiamme Gialle hanno intensificato l'azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici illeciti. In particolare, nell'ambito della costante attività info-investigativa, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, hanno rinvenuto all'interno di un garage di pertinenza di un'abitazione privata, sita in una provincia del beneventano, un'importante quantitativo di artifizi pirotecnici, realizzati artigianalmente e dotati di elevato effetto distruttivo, per un complessivo di oltre 3.

GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 2.400 ARTIFIZI PIROTECNICI ILLEGALI, SCATTANO LE DENUNCE A BENEVENTO» - Nel quadro della costante attività di controllo economico del territorio e contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d’artificio, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

Benevento, sequestrati 23 kg di fuochi d’artificio in un esercizio commerciale: denunciato titolare - Prosegue l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza di Benevento, finalizzata al contrasto degli illeciti nella vendita di fuochi d’artificio. ntr24.tv

300 chili di botti sequestrati: questo è il bilancio di una maxi operazione della Guardia di Finanza tra Napoli, Benevento e Padova. Nove persone denunciate, quattro in manette e circa quattro tonnellate di fuochi d’artificio illegali sequestrati. #sequestro - facebook.com facebook

#GdiF #Benevento sequestrati 23 kg di materiale pirotecnico illegale presso un esercizio commerciale. #NoiconVoi x.com

