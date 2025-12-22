Tempo di lettura: 2 minuti La risoluzione consensuale e la conseguente partenza del centrocampista Angelos Tsingaras di fatto ha dato il via al mercato invernale in casa giallorossa, anche se le trattative ufficiali partiranno solo dal 2 gennaio. Mister Floro Flores lo ha fatto capire senza mezzi termini con la schiettezza che lo sta contraddistinguendo fin dal suo approdo sulla panchina della Strega: “Nessuno mi ha chiesto di andare via, ma se c’è qualche scontento che vuole legittimamente giocare altrove di più ne parleremo”. Tradotto, dalle parti del “Ciro Vigorito” non sono ammessi musi lunghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, a gennaio qualche ritocco per alzare il livello: nel ritorno inizia un torneo diverso

Leggi anche: Ordine: “La formula del Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio …”

Leggi anche: Benevento, big a ritmo lento e il ritorno di Salvemini: vetta a -2, destino del torneo tutto da scrivere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I Mercatini di Natale arrivano a Benevento! Domani, alle ore18:30, l’inaugurazione Dal 22 dicembre al 6 gennaio, la Zona Industriale Pezzapiana si veste di magia con i Mercatini di Natale di Benevento. Un villaggio natalizio con casette, luci, atmosfer - facebook.com facebook