Tommaso Bellazzini (nella foto) lo 0-2 di Trestina lo definisce "straordinariamente importante". Lo è: per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra e dell’ambiente. Un respiro di sollievo, dopo un periodo di apnea, una possibile ripartenza, in vista dello start del girone di ritorno. "Il Trestina non ha fatto un tiro in porta, il Siena ha strameritato di vincere questa partita – le parole del mister –. Oggi non credo si possa dire niente alla squadra, se non fare i complimenti ai ragazzi: è stata la gara di orgoglio che avevo chiesto loro, su un campo difficilissimo, su cui pochissime squadre vincono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bellazzini esulta: "Vittoria strameritata. Loro non hanno fatto un tiro in porta"

